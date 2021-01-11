8 إجراءات تضعها «التعليم» لإنقاذ العام الدراسي من الإلغاء بسبب كورونا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دراسة جميع المقترحات والسيناريوهات المحتملة والممكنة لتنفيذها لإستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، وإنقاذه من الإلغاء بعد تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بسبب تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن العام الدراسي الحالى سيستكمل مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن إلغاء العام الدراسي مستحيل، منوهاً إلى أن الوزارة ستضع خطة إستكمال الدراسة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجاهد، في تصريحات للوطن، أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في 16 يناير الحالي وحتى 20 فبراير المقبل، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء الامتحانات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الامتحانات والعام الدراسي طبقا لمستجدات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، بأن هناك إلتزام كامل من جميع الطلاب بحضور الحصص الدراسية عبر المنصات التعليمية خلال الفترة الحالية بالمنازل، كما أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة تماماً بقرار عدم نزول الطلاب بسبب تفشي فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالى 2020-2021.

وترصد "الوطن"، 8 إجراءات جديدة من وزارة التربية والتعليم لإستكمال العام الدراسي الحالى حال استمرت أزمة كورونا، وهى كالتالي:

1- إجبار الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها.

2- تعقيم الفصول الدراسية بشكل دوري والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب لحمايتهم من خطر كورونا.

3- تطهير دورات المياه بشكل مستمر وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكافة المدارس.

4- تجهيز جميع غرف العزل بالمدارس بكافة المستلزمات الطبية لتقديم الدعم لأى طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفي عزل.

5- تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد لتحقيق التباعد الجسدي والأجتماعي بين التلاميذ للحد من انتشار الفيروس.

6- الطابور الصباحي أمر إلغائه أو انتظامه في يد مدير المدرسة حسب الوضع الصحي بالمدرسة.

7- تعقيم فصول مجموعات التقوية قبل دخول الطلاب الفصول.

8- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بحضور مجموعات التقوية.