دبلوماسي سابق: الرئيس أجرى العام الماضي 40 مقابلة خلال 4 أيام بنيويورك

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتصالات على المستوى الرئاسي تُسمى «دبلوماسية القمة» لها تأثير كبير تدركه الجاليات المصرية في الخارج ويسعدها أن ترى رئيس الدولة ويجتمع بها، مشيرًا إلى أن مصر لديها سفراء نشطون في الخارج، لكن مصر حرمت على مدار أكثر من 20 عاما من سلاح دبلوماسية الرئاسة الذي يعتبر أهم سلاح في الدبلوماسية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «الرئيس عندما كان في نيويورك العام الماضي أجرى 40 مقابلة رئاسية في 4 أيام، وهذا العدد من المقابلات يحتاج إلى سنتين وليس زيارة واحدة».

وتابع: «عندما يشترك الرئيس في المؤتمرات الدولية أو في الاجتماع السنوي للجامعة العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا ويلتقي أقرانه من الرؤساء فإنه يمنح مصر فرصًا غير عادية، كما التقى في مؤتمر دافوس بزعامات عالمية».

وأردف، أنه في كل اجتماع رئاسي يكون خلف كل رئيس أكثر من وزير من مختلف الوزارات، لهذا فإن هذا النوع من الجلسات ينتهي إلى قرارات كانت منتظرة منذ شهور أو سنوات لتحقيقها.

وواصل: «بهذه الجلسات يجمع الرئيس كل إمكانيات مصر في جلسة أو جلستين ليحصل على ما يريد ويعرض إمكانياتها ويتحدث بكل قوة عنها، ونتيجة هذا أن القاهرة أصبحت لديها أكبر عدد من البعثات الأجنبية أكبر من أي عاصمة أخرى، وهناك سفارات في القاهرة مهمة أيضًا، فالسفارة الأمريكية بها عدد من الدبلوماسيين والموظفين يساوي التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج كما أن مبنى السفارة السعودية لا يقل عن مبنى وزارة الخارجية المصرية على النيل وكل هذا نشاط كبير يدعم مصر وأمنها القومي».