7 رسائل لـ«الخارجية» بشأن فشل مفاوضات السد الإثيوبي

أكدت وزارة الخارجية أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بشأن مفاوضات السد الإثيوبي والذي شارك فيه سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أخفق في تحقيق أي تقدم.

وفيما يلى رسائل وزارة الخارجية المصرية في بيانها بشأن مفاوضات السد الإثيوبي:

1- الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدم بشأن المفاوضات.

2- كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية في إدارة العملية التفاوضية تسببت في فشل الاجتماع.

3- مصر أكدت خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة.

4- مصر تستهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.

5- مصر تسعى لتنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية.

6- مصر تعمل على التوصل لاتقاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوقها ومصالحها المائية.

7- مصر أكدت على ملكية الدول الـ3 للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد.