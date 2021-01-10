تبدأ من 217 ألف.. ننشر قائمة أسعار سيارات الميكروباص بمبادرة «الإحلال»

كشفت مستندات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، عن الأرقام المقترحة التي سيتم التعامل بها، مع سيارات الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما، وبحسب المستندات التي حصلت «الوطن» عليها، فإن هناك 3 شركات ستعمل على إتاحة سيارات الميكروباص، وهى الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، التي تنتج سيارة «زيمكس»، وشركة «كينج لونج إيجيبت» التي تنتج سيارة «كينج لونج»، وشركة «مودرن موتورز للصناعة» المنتجة لماركة «فوتون».

وكشفت المستندات، أن سعر سيارة «زيمكس» شامل الضرائب والرسوم الجمركية، سيكون 228 ألف جنيه، بينما ستصل قيمة القرض الذي سيحصل عليه المستفيد 187.5 ألف جنيه، وقيمة القسط 2701 جنيها حال السداد على 7 سنوات، و2031 حال السداد على 10 سنوات، وسيشمل بيع السيارة فترة ضمان لمدة عامين أو 60 ألف كليو متر.

وكشف المستندات أيضا، أن إجمالي سعر سيارة الميكروباص «كينج لونج»، سيكون 217 ألف جنيها، شامل الضرائب والرسوم، كما سيبلغ إجمالي القرض 168.1 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط على 7 سنوات نحو 2421 جنيها، و1821 جنيها حال السداد على 10 سنوات.

وبحسب الأوراق، سيبلغ سعر السيارات «فوتون» 264 ألف جنيه شامل الضرائب والرسوم الجمركية، وسيصل إجمالي قيمة القرض للسيارت 210 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط ذي السنوات السبع 3026 جنيها شهريا، وذي العشر سنوات 2276 جنيها، على أن تكون مدة الضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الاثنين الماضي، إطلاق موقع إلكتروني أمام الراغبين في إحلال سياراتهم القديمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما، بغرض تسجيل البيانات الخاصة بهم، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة، وتستهدف مبادرة إحلال السيارات استبدال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، منها 70 ألف سيارة بنهاية العام الحالي تشمل 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي و15 ألف سيارة ميكروباص.