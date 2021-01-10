نائب محافظ بنى سويف عن الطفل المصاب بمرض نادر: قد يسافر للخارج

قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فور تداول حالة الطفل «أيمن» المصاب بمرض نادر في المحافظة، وتحدث وسائل الإعلام عنه، تم التواصل على الفور مع والده عماد موسى، وطلب منه الذهاب لمقابلة وكيل وزارة الصحة، كما تم توجيه مدير الإدارة الصحية التابع لها الطفل بالذهاب إلى منزله وإبلاغه بمقابلة وكيل الوزارة.

مرض الطفل مُصنف على أنه حالة نادرة على مستوى الجمهورية

وأضاف «حبش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن وكيل الوزارة قابل الطفل وقام بمراجعة الأوراق الخاصة به، وتبين أن مرض الطفل أمر نادر ومصنف من الحالات النادرة على مستوى الجمهورية، «عرفنا قصة العلاج بتاعه، ونراجع الأمر كله، وسنتخذ عددًا من القرارات».

لو حالة الطفل تستدعي سفره للخارج هيتم ذلك

وأوضح نائب محافظ بنى سويف، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم التكفل بمصاريف علاج الطفل من خلال الصندوق الخاص بالمحافظة للمساهمة المجتمعية، وسيتم تحمل العلاج ، كما سيتم إجراء الكشف الطبي من متخصص وعمل تقرير و رفعه من الصحة والتأمين الصحي والهيئة العامة للدواء، «لو حالة الطفل تستدعي سفره للخارج وهيكون مفيد لحالته هيتم ذلك».

المحافظ وعده بتوفير العلاج خلال فترة قصيرة جدًا

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجمعية التي كانت تدعم الطفل بالعلاج الفترة الأخيرة، كون علاج الطفل ليس متوفرا بالصيدليات، والتواصل معها لمعرفة كيفية شراء وتوفير هذا العلاج، «ممكن لو الحالة محتاجة العلاج ده على طول نعمله على نفقة الدولة على طول، بس هذا العلاج غير متوافر بالصيدليات»، كما أن المحافظ وعده بتوفير العلاج خلال فترة قصيرة جدًا، وهذا قد يكون خلال يوم أو يومين بالكثير.