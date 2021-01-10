أوراق وشروط الاستفادة من مبادرة «المركزي» لإحلال السيارات.. بفائدة 3%

أجرى البنك المركزي، مبادرة تسهيل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على المواطنين، من خلال تقديم عدة تسهيلات لقروض السيارات بمبلغ 15 مليار جنيه، عن طريق البنوك بعائد 3%، ما هو عائد مقطوع يستخدم في منح قروض الأفراد الراغبين في إحلال المركبات والملاكي والأجرة والميكروباص، لكي تعمل بالوقود المزدوج.

وحصلت «الوطن»، على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تصل مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

وفي إطار هذه المبادرة للمركبات لتحويلها للغاز الطبيعي، تقدم عدد من البنوك برامج تمويلية مخفضة، بفائدة 3%، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات، وهي «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

وأوضحت البنوك، أن هناك عدة شروط يجب أن يتضمنها الراغب في التمويل، للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات، للعمل بالغاز الطبيعي للسيارة الملاكي وهي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بآداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد، والثبات، والقدرة المالية للسداد.

وتصل فتره السداد إلى 120 شهرا، متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها ثلاثة أشهر.

ولفتت البنوك، إلى ضرورة تقديم عدد من المستندات المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي:

- صورة بطاقه الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار أو تمليك أو إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه» ولم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.