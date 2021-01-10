جدول إحلال السيارات: 70 ألفا في السنة الأولى بتكلفة 600 مليون جنيه

حصلت «الوطن»، على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تبلغ إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى من برنامج الإحلال، 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، حيث سيتم البدء في السنة الأولى، بإجمالي عدد سيارات مستهدف 70 ألف سيارة، عبارة عن 55 ألف تاكسي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

الجدول الزمني للإحلال -بحسب وثائق اطلعت عليها «الوطن»- يتضمن تحويل عدد 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي 2023، بتكلفة تحويل تقدر 2.1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية، في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدف، حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50- 75 ألف سيارة سنويا بتكلفة قدرها 400- 600 مليون جنيه، على أساس أن تكلفة التحويل للمركبة الواحدة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه.

وفقاً للوثائق، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تحويل السيارات (تاكسي- ميكروباص- ملاكي) العاملة بالبنزين، التي مضى عليها أقل من 20 سنة، والحالة الفنية لمحركات السيارات، تزيد عن 70% وقابلة للتحويل للعمل بالغاز الطبيعي، كما تمت الموافقة خلال شهر نوفمبر على قيام جهاز تنمية المشروعات، بضخ 200 مليون جنيه مناصفة بين شركتي كارجاس وغازتك، لتحويل 25 ألف مركبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إنه تم عقد اجتماع لوزارة التجارة والصناعة مع الوكلاء المستوردين للسيارات، حيث تم موافاتهم برؤية الدولة، نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتباحث عن آليات نقل التكنولوجيا اللازمة لإنجاح البرنامج من خلال الشركات الأم، والتشديد على أهمية توفير طرازات من السيارات المصنعة من الشركة الأم، والمجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، كعينات لإتاحتها للجمهور لدفع مقدمات حجز، فضلاً عن أنه تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة، إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.