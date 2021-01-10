«إحلال السيارات»: «الميكروباص» في يونيو.. و155 ألفا حد أدنى لـ«الملاك»

تعتزم الحكومة، البدء في إحلال سيارات الميكروباص، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، اعتباراً من يونيو المقبل، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها «الوطن»، في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدف.

وبحسب الوثائق، تم الاتفاق مع 9 شركات محلية، على رأسها غبور أوتو، ونيسان موتورز إيجيبت والأمل، لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات الملاكي والميكروباص، على أن تبدأ السيارات الملاكي بـ155 ألف جنيه.

الجدول الزمني للإحلال يتضمن تحويل عدد 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي 2023 ، بتكلفة تحويل تقدر 2.1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدف، حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه على أساس أن تكلفة التحويل للمركبة الواحدة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه.

ووفقا للوثائق، تشارك شركات غبور أوتو، الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات، في إحلال السيارات الملاكي، حيث ستقدم شركة الأمل 5 آلاف سيارة طراز: «لادا جرانتا» بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 10 آلاف سيارة طراز: «BYD f3» بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.

وستقدم - بحسب الوثائق - شركة غبور أتو، 5 آلاف سيارة "أكسنت" بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة «ألنترا» بـ204 ألف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه، بينما ستقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز «صني» بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهرياً، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهرياً.

ووفقاً للوثائق، ستقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.