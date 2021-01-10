خبيرة شؤون إفريقية: إثيوبيا لن توقع على اتفاق ملزم بشأن السد

أكدت الدكتورة نجلاء مرعي، المتخصصة بالشأن الإفريقي، أن أثيوبيا تُعيد نهج خطير جدا، وهو نهج الحلول الجزئية، فهي تريد أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق مؤقت يحكم مرحلة الملء الأول فقط للسد، ولا تسوية المنازعات، ولا أن توقع اتفاق ملزم من الناحية القانونية، وتحاول أن تسير على نفس النهج مع اقتراب موعد الملء الثاني في يوليو 2021، رغم إصرار مصر على مواصلة المفاوضات بجدية، لافتة إلى أن إثيوبيا تحاول أن تكسب الوقت.

فشل الاجتماع السداسي

وقالت «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا الاجتماع للأسف أخفقت المفاوضات به، موضحة أنه من وجهة نظرها كان هذا أمرا متوقعا، وذلك يرجع للتباينات الشديدة في مواقف الدولة الثلاثة، فمصر تطلب وتصر على اتفاق قانوني ملزم، في حين السودان يركز مطالبه في تلك الفترة على وجود خبراء الاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن المستفيد الأكبر من وجود خبراء الاتحاد الإفريقي، هو الجانب الإثيوبي، وليس مصر ولا حتى السودان، كأنه يغيب على الطرف السوداني، المشهود له بالكفاءة حتى من الناحية الفنية، هذا الطرح.

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