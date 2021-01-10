المتحدة والوطنية للإعلام يتفقان على تطوير محتوى قنوات أون تايم سبورتس

بعد انطلاق قناة أون تايم سبورتس 3 الجديدة، ضمن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعتبر الأقوى في الشبكات الرياضية المفتوحة، بدأت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، في تطوير المحتوى للقنوات، في ضوء إطلاق القناة الجديدة، التي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد، التي ستبدأ خلال أيام، وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة.

والمعروف أن قنوات أون تايم سبورتس، تمثل جزءً من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، التي بمقتضاها تقدم قنوات أون تايم سبورتس، محتوى رياضي مميز، وبإمكانات تقنية هي الأفضل، سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة، أو الحصول على حقوق رياضية مهمة، ولا سيما ما يخص منتخباتنا القومية، والفرق الرياضية المختلفة، التي تمثل مصر في المحافل الدولية.