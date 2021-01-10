أسعار الذهب ترتفع مع نهاية التعاملات بالرغم من إجازة البورصة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بمقدار جنيه واحد، على الرغم من إغلاق البورصات العالمية في إجازتها، اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

وترصد «الوطن» متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب اليوم

وسجّلت أسعار الذهب، ارتفاعاً طفيفا بمقدار جنيه واحد في نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 923 و926 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 808 و810 جنيهات، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 693 و694 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و480 جنيها، ليرتفع سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 923429 و925714 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28719 إلى 28790 جنيها.