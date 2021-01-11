أبرز المعلومات عن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين العاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، في إطار حزمة القرار التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أحوال المعلمين الاجتماعية ومرتباتهم، الوطن تستعرض في (س و ج) كافة الأمور التي تتعلق بالصندوق وما يثار حولها من تساؤلات.

هل هناك نص تشريعي بإنشاء الصندوق وما هو؟

نعم هناك نص القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

وإلى أي جهة سيتبع الصندوق؟

الصندوق سيكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم.

ومن سيحد المزايا المالية للصندوق؟

يُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.

وما هي موارد تمويل الصندوق؟

تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، فى حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.