حاول إنقاذ شقيقه.. غرق شاب بترعة المحمودية في كفر الدوار

لم يفكر في نفسه، لحظة أن علم بأن شقيقه يغرق في ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، فما كان منه إلا أن قفز خلفه، ليلقى مصرعه غرقا، وللمفارقة يخرج شقيقه سالما من المياه بمساعدة الأهالي الذين تجمعوا لإنقاذه.

وجرى استخراج جثمان الغريق، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت فرق الإنقاذ بكفر الدوار، تمكنت من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، بعدما لقى مصرعه غرقا بترعة المحمودية، أثناء محاولته إنقاذ أخاه الذي تعثرت قدماه وسقط بالترعة.

واستقبل مستشفى كفر الدوار المركزي، جثمان الشاب وجرى التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، جثة شاب غرق في ترعة بحر سليمان بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد وصول «محمد. ع.ع» 21 سنة، إلى مستشفى غرب النوبارية جثة هامدة، إثر غرقه في ترعة بحر سليمان بالنوبارية.

وجرى نقل الجثة لثلاجة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم.

وفي حادث آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من انتشال جثة شخص غريق من ترعة الشيخ زايد بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، بوجود غريق في ترعة الشيخ زايد في نطاق القسم.

وانتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء قيام «السيد .ا» 25 سنة، بمحاولة ملء زجاجة مياه من الترعة بعد تعطل السيارة وحاجة «الردياتير» للتزود بالمياه، زلت قدمه وسقط في الترعة وغرق.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.