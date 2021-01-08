مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو سيارات مرور لتأمين المواطنين على الطرق

قال مصدر أمني إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر مقطع فيديو بقيام عدد من سيارات الشرطة بالسير علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي بسرعة بطيئة لا تزيد عن 40 كيلو في الساعة وخلفها سيارات المواطنين تسير بنفس السرعة، ان هذا الاجراء متبع في الأوقات التي تكون فيها الرؤية منعدمه علي الطرق بسبب نزول الشبورة ، واضاف المصدر بان هذا الإجراء متبع علي جميع طرق الجمهورية مساعده من الادارة العامة للمرور لحماية المواطنين من الحوادث علي تلك الطرق وكذلك حتي لا يتسبب غلق تلك الطرق بسبب الشبورة في تعطل مصالح المواطنين وكذلك لضمان سلامتهم علي تلك الطرق

سيارات مرور

ويذكر أن مقطع الفيديو قد إنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حيث قام احد المواطنين بالبث المباشر اثناء قيادته سيارته علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ، ويسير امامه عددا من سيارات المرور في سرعة لا تتجاوز 40 كيلو في الساعة وتسير خلفهم السيارات بنفس السرعة.

اغلاق طرق بسبب الشبورة

كما أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، طريقي الإسكندرية القاهرة الصحراوي والعلمين الصحراوي لانعدام الرؤية بسبب الشبورة، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم؛ وذلك في الطرق السريعة بسبب الشبورة.

نصائح لقائدي السيارات

كما قدمت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 9 نصائح وإرشادات مرورية مهمة لقائدي السيارات على الطرق، للقيادة الآمنة في الظروف المناخية الخاصة، ومنها القيادة في الشبورة المائية.

1/ يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن

2/ استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

3/ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك

4/ استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي

5/ مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة

6/ عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

7/ عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

8/ زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

9/ عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية "01221110000"