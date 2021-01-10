العدل والسياحة والسكة الحديد.. أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين في 2021

تصدرت الخدمات التي قدمتها الحكومة للمواطنين هذا العام المشهد على كل الأصعدة سواء كانت متعلقة بوزارة العدل والنقل والسياحة وبعض الدعاوى القضائية، وغيرها.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد أهم الخدمات المقدمة مع بداية 2021، التي أقرتها الحكومة، وفقا لما أعلنته الوزارات، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات بوابة العمرة بعد تطويرها

أعلنت غرفة شركات السياحة أن هناك تطويرا ورؤية مستقبلية للبوابة الرسمية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، بما يُمكن الشركات من عرض برامجها وخدماتها عبر البوابة، كما يجعلها مركزا لتسويق العمرة المعتمد لكل المصريين وذلك من خلال ما يلي:

1- ربط البوابة الإلكترونية مع بعض منصات العمرة السعودية، وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وربط الطيران وهو ما يتم العمل به حاليا.

2- سيتم منح كل معتمر ساعة ذكية شخصية تتضمن كل تفاصيل برنامج العمرة، وتحركات المعتمر أثناء الرحلة، وهو ما يعد العقد الإلكتروني بين الشركة والمعتمر.

3- سيتم إنشاء تطبيق عبر الموبايل للبوابة يٌمكن الشركات من الوصول للمواطن بصورة أسهل وأسرع وتقديم المزيد من الخدمات لهم.

وأشارت الغرفة إلى أن البوابة ستقدم خدمات أكثر شمولية خلال المرحلة الثانية من عملها، وتتيح الفرصة أمام الشركات السياحية للعمل في مجال السياحة الداخلية عبر البوابة.

«العدل» تفتتح 6 فروع توثيق جديدة وتطلق حزمة خدمات رقمية

افتتحت وزارة العدل 6 فروع توثيق جديدة، ضمن خطة إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد وهي:

- العاشر من رمضان.

ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب في القاهرة.

ــ بريد رأس التين في الإسكندرية.

ــ بريد أولاد صقر في الشرقية.

ــ بريد الباسل في الفيوم.

ــ بريد قفط في قنا.

بالإضافة إلى إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg، توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات:

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل «عام- بنوك».

4- في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة وإقرارات.

8- عدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- الشطب.

10- إقرار رسمي.

11 - تصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده.

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.

الخدمات التي يتيحها موقع الهيئة العامة لسكك حديد مصر بعد التطوير

ـ حجز وصرف التذاكر والاشتراكات.

ـ نقل البضائع.

ـ يتم إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة لجمهور المسافرين قبل ميعاد السفر بـ 15 يوما من خلال أجهزة الحجز عن طريق التذاكر الآلية (TOM) بالمحطات وفقا للتالي:

1ـ مكاتب المدينة بالنوادي الرياضية والجامعات والميادين المهمة.

2ـ إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

3ـ إتاحة الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.

4ـ صرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية (TVM).