تحرير 50 محضر كمامة وتشميع 6 ورش وكافيهات بدمياط بسبب كورونا

شنت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج، برئاسة محمد عبد الغني، رئيس المدينة، وغادة محسن غنام، نائب الرئيس، حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

أسفرت الحملة، التي استهدفت عدد من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة، عن ضبط 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وتم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، حملة لمتابعة قرار رئيس الوزراء، الخاص بغلق المحلات والورش والكافيهات والمطاعم والكافتريات بكفر العرب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن تشميع 3 ورش و3 كافيهات، ومصادرة 5 شيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

هذا وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الدكتورعثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، حملة مكبرة بقرى مركز كفر سعد (كفر الغاب- المرابعين- المنازلة) أسفرت عن مصادرة 9 شيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم تحرير 40 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمبلغ 2000 جنيه.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمرور والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أزالت الوحدة المحلية بمركز كفر سعد حالة تعدٍ على أرض زراعية بمنطقة السعدية البحرية، عبارة عن «سمل خرسانة، وأعمدة خرسانية، وسور من الطوب الأحمر، وحجرة مسقوفة خرسانة»، على مساحة 3800 متر، وتم إزالتها حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية حملة بمركز فارسكور، بشوارعها الرئيسية والداخلية، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضاري، كما قامت بأعمال صيانة للكشافات والخلايا والمرور على الإنارة العامة بالمدينة، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة بالمدينة.

وفي قرية حجاجة اليوم تم صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الهرنة المؤدي إلى القرية، وذلك للنهوض بمستوى الإنارة العامة بالقرية والظهور بالشكل الحضاري اللائق.