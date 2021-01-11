عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة

تدهورت الحالة الصحية للفنان على حميدة خلال الساعات الماضية، بعد أن حدث خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركة.

وقال علي حميدة، لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة والكلى، وعسر هضم، حيث يعاني من إمساك منذ 10 أيام تقريبًا، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأوضح أنه فضل التوجه إلى مستشفى مرسى مطروح، كونه يقطن هناك، وعلى معرفة بالأطباء هناك، لافتًا إلى تخوفه بعدم دخول أي مستشفى بالقاهرة لاسيما في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.