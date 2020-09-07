محمود حميدة: لست على قدر عالٍ من الثقافة

رد الفنان محمود حميدة عبر حسابه على موقع فيسبوك، على أسئلة الجمهور، ومنها: "هل يرى نفسه على قدر عالٍ من الثقافة؟"

وأجاب حميدة قائلا: "أنا شايف إن القدر العالي له مواصفات معينة مش عندي، إذا كنت بحصل معارف كتير، دا عشان التمثيل، عشان أبقى عارف عن حاجات كتير، المعرفة اللي بحصلها مجرد قشور، لو هذاكر في الفلسفة هبقي قليل بالنسبة لعلماء الفلسفة أو لو دخلت علم الاجتماع هبقى صغير مهما ذاكرت بالنسبة لعلماء الاجتماع، تحصيل المعارف يبقى عشان أعرف أشتغل كممثل مش عشان يتقال إني مثقف".

كشف الفنان محمود حميدة مؤخرا عبر حسابه على "فيس بوك"، سر حبه وعشقه لواحة سيوة والذي يتردد عليها بكثرة الفترة الأخيرة.

وكتب حميدة: "فيه شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كده على سؤال لحد ما أعملكوا قريباً Live، سؤال إيه سر حبى لسيوة وأهل سيوة؟عايز أقول إن عندي علاقات كتير جداً في ربوع مصر كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لكن أنا ارتبط بسيوه ارتباطا خاصا".

وأضاف، "أولاً زي ما أنتو عارفين إنها منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة، مفيش اهتمام بيها من السلطات على الرغم من أنها تتبع محافظة مرسى مطروح، وأنا مهتم بالمكان وبأهل المكان وأعرف ناس كتير فيها وعلى رأى المثل ما خفي كان أعظم، وأتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم، بالإضافة إني شخص بميل إلى الصحراء، مش عارف إيه السبب! بقول على نفسي شخص صحراوي يعني".