محمود حميدة ردا على متابع سأله هو أنت بتاع ستات؟.. "مش فاهم السؤال"

دومًا ما يحرص الفنان محمود حميدة على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "حميدة" عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو لإجابته على أحد الأسئلة الطريفة التي جاءت له، "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة إنك بتاع ستات؟ واللي من الواضح أنه عكس شخصيتك.

ليرد، "أنا مش فاهم اللي بيسأل السؤال ذكر ولا أنثى وإذا كنت أنا بتاع ستات هو بتاع إيه؟ مش فاهم السؤال".

وكان طلب "حميدة" في نهاية الشهر الماضي، من أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بضرورة أن يفتخر باسم "حميدة" خصوصًا أنه على غرار اسم والد النجم الكبير، بعد ما شكا المتابع من تعرضه لمواقف غريبة بسبب اسم "حميدة"، وكتب محمود حميدة، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، موجهًا رسالته للمتابع الذي يحمل اسم "حميدة" وشكواه من الناس التي تستغرب اسمه، قائلًا: "انت اسمك أجمل اسم فى الدنيا يا حميدة".

وتابع: "المرة الجاية قول لهم اسمي هو نفس اسم أبو محمود حميدة، وارفع راسك لفوق وانت بتقولهم كده، وافتخر باسمك ومتسمحش لحد يحسسك إنه اسم غريب ابداً"، وعاد محمود حميدة، ليرد في "الكومنتات" على المتابعين بشأن اسم والده "حميدة"، ليرد قائلًا: "بالمناسبة، حميدة هو جدي الكبير، ولكن مش عايزين نلخبط الناس أكتر يا حميدة".

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان محمود حميدة مشاركته في فيلم "الغسالة" من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف عادل صليب، وشارك في بطولته أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام وأحمد فتحي.