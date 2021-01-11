«أيمن» يصارع مرضا نادرا قتل 4 من أشقائه..و محافظ بني سويف يستجيب لشكواه

شهور وسنوات من المعاناة لطفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، الآلام لا يستطيع تحملها، مرض مناعي نادر ينهش جسده، قضى على 4 من أشقائه في أعمار مختلفة، قبل أن يقرر الأب عدم الاستسلام لمرض ابنه، والبحث عن أي شعاع أمل يتمكن من خلاله من علاج، حتى استجاب محافظ بني سويف لشكواه وقرر تحمل المحافظة لعلاج الطفل لحين بحث الشكوى ذاتها من وزارة الصحة.

ويقول عماد موسى، والد الطفل "أيمن": "على مدار أعوام كثيرة ونحن في معاناة، توفي لي 4 من الأبناء في أعمار لا تتجاوز العامين لكل طفل منهم، بسبب إصابتهم بمرض مناعي ذاتي، واعتبره بعض الأطباء مرضا نادرا يهاجم الجسم ولا يترك صاحبه إلا متوفى أو بعلاج معين قرره الأطباء، حيث هاجم طحاله وتم استئصاله، كذلك تسبب المرض في التهاب صديدي بالكوع وأجرينا له جراحة، فلم أبخل بجهد أو مال تجاه أبنائي الأربعة ولم أترك مستشفى إلا وقصدته، إلا أن إرادة الله فوق كل شيء، وما زلت أكافح مع ابنى الخامس أيمن المصاب بنفس المرض أيضا".

وأضاف: "راضٍ بقضاء الله لكنني قررت ألا أترك أي نافذة ضوء تجاه ابني الذي يداهمه المرض ما بين الحين والآخر، ونجد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وهبوطا، وتكسيرا في العظام والتهابات في المفاصل واحمرارا بها، لا يستطيع الطفل تحمل تلك الآلام، ولا يكف عن البكاء، إلا بعلاج معين ثمنه يقدر بحوالي 13 ألف جنيه شهريا، ولا يتوافر في مستشفيات التأمين الصحي أو وزارة الصحة، ولا يوجد بديل له وشخصيا غير قادر على شرائه.

وتابع: "إذا قدرني الله ووفرت العلاج مرة من خلال إحدى الجمعيات لا أستطيع توفيره مرة أخرى، بالإضافة إلى أنني توجهت الى التأمين الصحي للحصول على العلاج عدة مرات، إلا أن ردهم علي كان غير متوفر لدينا".

"أيمن" الطفل ذو الابتسامة الرقيقة، يقول "نفسي ألعب زي أصحابي وأروح المدرسة، ربنا يشفيني"، كلمات لم يستطع الطفل الزيادة عليها بسبب حالة الإعياء الذي دخل بها، نظرا لعدم حصوله على العلاج حسبما أكد والده.

البث المباشر لشكوى الطفل أيمن

من جانبه قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحمل تكلفة الدواء المطلوب لحالة الطفل أيمن عماد موسى، المصاب بخلل بالجهاز المناعي، من صندوق المساهمة المجتمعية للمحافظة، وذلك لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، موجها بعمل تقرير طبي للطفل بمعرفة استشاري متخصص، ليتم رفعه لوزارة الصحة لبحث إمكانية وسبل توفير العلاج المطلوب وعلاجه على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع هيئة الدواء المصرية بشأن إمكانية توفير الدواء المطلوب، حيث إن المحافظة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لن تدخر جهدا لضمان توفير العلاج بشكل منتظم ومستمر.

واستقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والد الطفل، مساء الأحد، بمقر مديرية الصحة، حيث حرص المحافظ على مكالمة والد الطفل تليفونيا، لطمأنته بأنه لن يدخر جهدا ولا سبيلا في هذا الشأن، واستمع لوالد الطفل عن مستجدات الحالة والظروف التي تمر بها الأسرة، خاصة وأن الدواء المستعمل لعلاج الحالة توجد صعوبة في توفيره، بجانب تكلفته الكبيرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه المديرية تسير في أكثر من اتجاه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، لتوفير العلاج للطفل بشكل منتظم، خاصة وأن نفس المرض قد تسبب في وفاة 4 أشقاء له حسبما أكد والد الطفل، مشيرا إلى أنه يجري التواصل مع أكثر من جهة مختصة في مقدمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، وذلك لدراسة الحلول والبدائل المتاحة مع دراسة الإمكانية لو تطلب الأمر علاجه بالخارج على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع الجمعية التي كانت توفر الدواء له قبل ذلك لإمكانية الاستمرار في توفيره، وغيرها من الحلول والبدائل المطروحة.

ونشرت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني تقرير تضمن معاناة الطفل أيمن عماد موسى، بتاريخ 4 ديسمبر 2020، تحت عنوان «بعد وفاة 4 من أشقائه بنفس المرض.. أيمن 12 عامًا من الألم».

كما نشرت الجريدة عبر موقعها الإلكتروني تقريرا آخر، بتاريخ 8 يناير 2021 تحت عنوان «صرخة أب» مات له 4 أطفال وعاوز ينقذ الأخير.. «بيتولدوا بمرض بيموتهم».