بعد نشر «الوطن».. محافظة بني سويف تتحمل تكاليف علاج طفل مصاب بمرض نادر

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحمل تكلفة الدواء المطلوب لحالة الطفل أيمن عماد موسى، المصاب بخلل بالجهاز المناعي، وذلك من صندوق المساهمة المجتمعية للمحافظة، لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

ووجه المحافظ، بعمل تقرير طبي للطفل بمعرفة استشاري متخصص، ليتم رفعه لوزارة الصحة لبحث إمكانية وسبل توفير العلاج المطلوب وعلاجه على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع هيئة الدواء المصرية بشأن إمكانية توفير الدواء المطلوب، حيث أن المحافظة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لن تدخر جهدا لضمان توفير العلاج بشكل منتظم ومستمر.

وتواصل محافظ بني سويف هاتفيا مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، الذي استقبل اليوم والد الطفل بمقر مديرية الصحة، حيث حرص المحافظ على مكالمة والد الطفل تليفونيا، لطمأنته بأنه لن يدخر جهدا ولا سبيلا في هذا الشأن، واستمع لوالد الطفل ومستجدات الحالة العامة له، والظروف التي تمر بها الأسرة، خاصة وأن الدواء المستعمل لعلاج الحالة توجد صعوبة في توفيره، بجانب تكلفته الكبيرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه المديرية تسير في أكثر من اتجاه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، لتوفير العلاج للطفل بشكل منتظم، خاصة وأن نفس المرض قد تسبب في وفاة 4 أشقاء له، حسب ما أكد والد الطفل.

وأشار إلى أنه يجرى التواصل مع أكثر من جهة مختصة في مقدمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، وذلك لدراسة الحلول والبدائل المتاحة مع دراسة الإمكانية لو تطلب الأمر علاجه للخارج على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع الجمعية التي كانت توفر الدواء له قبل ذلك لإمكانية الاستمرار في توفيره، وغيرها من الحلول والبدائل المطروحة.

ونشر «الوطن» عبر موقعه الإلكتروني، تقريرا تضمن معاناة الطفل أيمن عماد موسى، بتاريخ 4 ديسمبر 2020، تحت عنوان: بعد وفاة 4 من أشقائه بنفس المرض.. «أيمن» 12 عامًا من الألم.

كما نشر تقريرا آخرا، بتاريخ 8 يناير 2021 تحت عنوان («صرخة أب» مات له 4 أطفال وعاوز ينقذ الأخير.. «بيتولدوا بمرض بيموتهم»)

وقال عماد موسى والد الطفل، «أعوام كثيرة ونحن في معاناة، توفي لي 4 من الأبناء في أعمار لا تتجاوز العامين لكل طفل منهم، بسبب إصابتهم بمرض مناعي ذاتي، واعتبره بعض الأطباء مرضا نادرا يهاجم الجسم ولا يترك صاحبه إلا متوفي أو بعلاج معين قرره الأطباء، حيث هاجم طحاله وتم استئصاله، كذلك تسبب المرض في التهاب صديدي بالكوع وأجرينا له جراحة، فلم أبخل بجهد أو مال تجاه أبنائي الأربعة ولم أترك مستشفى إلا وقصدته، إلا أن إرادة الله فوق كل شيء، وما زلت أكافح مع ابنى الخامس "ايمن" المصاب بنفس المرض أيضا».

وأضاف: «تنقلت به بين عدة مستشفيات من بينها مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس من أجل علاجه، والذي نتابع معه منذ ست سنوات، بمعدل مرة أو مرتين شهريا، وقد يصل الأمر إلى حجزنا مرة في الشهر، إلا أن المرض ما زال يفترس جسده».