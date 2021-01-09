محافظ بني سويف: تحرير 727 محضر لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحرير 727 محضر، ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تحرير 18محضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن، على مدار ثلاث أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشار غنيم، خلال تصريحات له اليوم السبت، إلى تلقيه تقريرا، بمجهودات مجابهة فيروس كورونا، أمس الخميس، وبشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأضاف أن التقرير تضمن تحرير 746 محضراً لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 727 محضراً للأفراد لعدم ارتدائهم الكمامات، بالإضافة إلى تحرير 19 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، وفض 92 سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 13 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، بجانب قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 149 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية.

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها الأحد الماضي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد محافظ بني سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.