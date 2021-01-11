في 10 أيام.. 54 محضر عدم ارتداء كمامة وتشميع 39 مركز درس خصوصي بدمياط

شنت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط حملات مكثفة على الورش والمقاهي والمطاعم ومحال البقالة، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، علاوة على تحصيل غرامات فورية ضد غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 39 مركز دروس خصوصية في نطاق مركز وبندر دمياط، هذا إلى جانب تشميع الجراجات المخالفة، والمطاعم والمقاهي ومصادرة الشيش و15 منشأة وتحرير 54 محضر عدم ارتداء كمامة خلال 10 أيام.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي ما أسفرت عنه الحملات التي شنتها الوحدات المحلية، علاوة على الحملات التي قادتها محافظ دمياط لرصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية:

- 29 ديسمبر الماضي:

أجرت محافظ دمياط زيارة مفاجئة لمدينة رأس البر للتأكد من التزام المطاعم والكافتيريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعليه أمرت بتشميع الجراجات المخالفة كما قادت حملة لرفع الإشغالات بالسوق العمومية، وشملت الجولة عددا من الكافتيريات والمقاهي والمطاعم والفنادق بالسوق العمومية وشارع النيل، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام الأفراد بارتداء الكمامة الواقية وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50%.

- 3 يناير الجاري:

قررت المحافظ غلق مطعمين مخالفين بمدينة دمياط، وذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، حيث تفقدت خلال هذه الجولة عددا من الكافتيريات والمطاعم بنطاق مدينة دمياط، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين بارتداء الكمامة وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50%.

وخلال مرور المحافظ على مطعمين بنطاق مدينة دمياط، تلاحظ عدم التزام مسؤوليهم بأى تدابير وقائية واحترازية ونسب الإشغال المحددة، وكذلك الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأفراد، إذ أمرت الدكتورة منال عوض بغلق وتشميع المطعمين فورًا لمدة أسبوع ودفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها.

- 5 يناير الجاري:

قادت المحافظ حملة تفتيشية بنطاق مركز فارسكور وأمرت بغلق مطعم و2 كافيتريا مخالفين لعدم التزامها بالإجراءات ومتابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

- السبت الموافق 9 يناير الجاري:

تم ضبط 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وغلق ورشة ومقهى مخالفين خلال الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية بدمياط، وذلك لعدم ارتداء الكمامة الواقية إذ تم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020م.

الأحد الموافق 10 يناير:

تم تحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتوقيع غرامة فورية 50 جنيها، وذلك خلال حملات موسعة بنطاق مدن الزرقا والروضة وميت أبو غالب، حيث استهدفت الحملات المرور على 24 منشأة من مطاعم ومقاهي ومنشآت تقدم خدمات متعددة، فضلاً عن مصادرة الأدوات المستخدمة بالمخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وشنت الوحدة المحلية بفارسكور حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما تم تشميع 4 مقاهي لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية بأولاد خلف، كما تم ضبط 14 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة مع تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها وذلك خلال حملة مكبرة على الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية بفارسكور هذا إلى جانب تشميع 6 ورش وكافيهات ومصادرة 5 شيشات بفارسكور.

وتم ضبط 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة خلال حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات بمدينة عزبة البرج، كما شنت الوحدة المحلية بكفر سعد بإشراف الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر سعد حيث تم مصادرة 9 شيش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير 40 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمبلغ 2000 جنيه.