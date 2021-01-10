محافظ دمياط تبحث الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والعميد حازم راتب، مدير إدارة المرور، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري إدارتي الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بنطاق مدينة دمياط، التى جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة 17 فدانا، إذ يأتي من ضمن هذه المساحة 12 الف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات والمركبات المخالفة.

وفي هذا الصدد بحثت محافظ دمياط كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضاري العام لتلك المنطقة الحيوية التي تُعد مدخلًا للمدينة، ولبدء استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكني حضري متكامل ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التي سيتم فتح محاور مرورية جديدة على غرار ما تم بمشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث وجهت المحافظ ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذي تم اختياره بنطاق المدينة، الذي يقع على مساحة 2 فدان، والانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.

هذا وقامت الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، بزيارة مدينة رأس البر، قادت خلالها حملة، بحضور العميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر، ومحمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وقطاع الكهرباء، وذلك لفصل المرافق عن قطع أرض تابعة لأملاك الدولة بشوارع 20،103،12،24 التي تم طرحها مسبقا بالمزاد العلني، ولم يتم تسديد الأقساط الخاصة بها، بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ إجراءات التصالح وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة.

وأكدت المحافظ، على فصل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك لعدم مصداقية المتعدين عليها، بعد إعطائهم عدة فرص للسداد، ولكنهم لم يلتزموا بذلك، كما أعطت مهلة يومين فقط لسداد الأقساط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات سحب الأراضي.

وفي هذا الصدد وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات المشددة، وتحرير محاضر في حال تنفيذ وصلات خلسة بالمخالفة.

كما أمرت المحافظ، برفع مخالفة إشغال وتعدٍ بشارع 20 الذي أدى إلى إعاقة حركة المارة به، مشددة على شن حملات مستمرة لإزالة كافة المخالفات وفتح جميع الشوارع الفرعية.