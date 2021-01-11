مستشار بمركز المعلومات: شركات سوشيال ميديا أقوى من بعض الدول

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات ومستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الولايات المتحدة تشهد حدثا فارقا في تاريخها، منذ بداية 2021، لافتا إلى أن لا يوجد شخص يعرف مكان "سيرفر" تويتر الذي يوجد بها حسابات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب سوى إدارة تويتر، حيث يعتقد الناس أنها تتواجد في الولايات المتحدة.

لا يوجد قانون دولي يؤثر على عمل السوشيال ميديا

وأضاف «الجندي»، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن شركات السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في الاقتصاد بالقرن الـ21، ولا يوجد قانون دولي يؤثر على طريقة عملها، ولا يوجد اتفاقية دولية لما يسمى بالفضاء الإلكتروني، وبالتالي لدى هذه الشركات بما يسمى بـ"الحكم الذاتي"، وتضع لنفسها مجموعة من القواعد، وشروط استخدام خدمة، وتسير بمبدأ "الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا".

شركات السوشيال تبحث عن مصلحتها فقط

وأوضح أنه لا يوجد ضابط في العالم يحكم على هذه الشركات فيما يتعلق بالصواب والخطأ، ولكن يحكمها مصالح أخرى، والمكسب المادي هو الذي يحكم، أي المعلومات، والشركة تتابع التويتات التي تراها من وجهة نظرها قد تؤثر على الأمن القومي في الدولة التي بها الشركة، وبالتالي قد تؤثر على دخل الشركة فلذلك يتم مسحها، وهذا ينطبق على ترامب.

عمرو أديب: تويتر مش عادل

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشهد صراعا بين جبهتين، وتويتر وشركات السوشيال ميديا تبحث عن مصلحتها، فقاطعه الإعلامي عمرو أديب قائلا: "أنا خايف تويتر تقفلي الأكونت بتاعي لأن بدأت أحس أنه مش عادل، حطيت نفسي مكان الراجل واكتشفت أنهم عملوا لينا عملة زي الزفت إني إزاي ممكن أقوم في يوم ملقيش الأكونت بتاعي".

مواقع الإرهابيين ما زالت في السوشيال

ولفت الدكتور محمد الجندي إلى أن شركات السوشيال ميديا أقوى من بعض الدول، وعندما ضغطت عليها الأمم المتحدة لـ"فلترة" المحتوى الإرهابي، فأطلقوا مبادرة وأطلقوا عليها "التكنولوجيا في مواجهة الإرهاب"، وأطلقوا أشياء لتجميل الصورة، ولكن في النهاية ما زالت مواقع الإرهابيين موجودة.