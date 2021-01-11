«الإفتاء»: الاعتماد على وصفات علاج كورونا بالسوشيال ميديا خرافات

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التقول بغير علم بصفة عامة يعد مرتعا كبيرا للخرافة والإرباك، مناشداً الجميع عدم الانسياق وراء ما ينشر عبر السوشيال من غير المختصين فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، متابعا: "كورونا خطير يجب أن نحترس منه".

أهل الذكر هم الأطباء

وأضاف «منير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الاعتماد على الوصفات المنتشرة عبر السوشيال ميديا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من غير المختصين يدخلنا فى وادى الخرافة، مشدداً على أن الله عز وجل أخبرنا فى القرآن الكريم بسؤال أهل الذكر كلاً فى تخصصه، وتابع:"أهل الذكر هنا هم الأطباء وسؤال أى شخص خلافهم سيدخلنا إلى وادى الخرافة".

انتشار الخرافات ليس دليلا على الخير

وأكد "عمران"، أن انتشار مثل هذه الخرافات عبر السوشيال ميديا والعمل على إعادة نشها ليس من قبيل الدلالة على الخير مطلقا، كون ذلك صادر من غير مختصين ويمكن له أن يتسبب فى إضرار الغير.

نسأل الله أن يعجل برفع الوباء

وتابع متضرعا إلى الله: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالشفاء ويعجل عن رفع الكرب عن كل مبتلى، وأن ينزل في هذه الساعة رحمته وشفاءه ونعمته على كل ما ابتلي بهذا الكرب أو بأي كرب أو مرض، وأن يلطف بنا جميعا يرفع عنا جميعا الوباء والبلاء وأن يحصننا جميعا ويحفظنا من كل سوء وبلادنا وأوطاننا وأحبابنا والناس أجمعين".