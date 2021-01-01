«انفلونسر الغلابة»: قوة السوشيال ميديا ظهرت عقب إلغاء المعارض الدولية

أكد أحمد الوكيل المعروف باسم «انفلونسر الغلابة»، أن مستقبل السيارات سيكون إلكترونيا سواء في عرض السيارات أو بيعها وأتوقع قريبا زوال فكرة معارض السيارات والتي أصبحت موضة قديمة.

وقال «الوكيل»، فى برنامج «عربيتي» على راديو مصر والذي يقدمه هشام الزينى، إن كورونا لها أثر في تفاقم مشكلات معارض السيارات الدولية والتي ألغيت جميعها وتأجلت في 2020، حيث شهدت معارض السيارات الدولية قلة أعداد الزائرين بالسنوات الأخيرة، وبالتالى زيادة تكلفة المعارض على الشركات.

وفى حديث لـ«الوطن» عن إلغاء معارض السيارات الدولية والتحول إلى الترويج من خلال المنصات الإلكترونية، أكد أن إلغاء المعارض الدولية كان له دورًا في ظهور قوة السوشيال ميديا،«المنصات الإلكترونية نجحت في توصيل المطلوب، لأن المعارض العالمية تكلفتها أصبحت مرتفعة على الشركات، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا وفرت للناس حاجات كتير».

وتابع، «الميزة فى المعارض العالمية بالنسبة للصحفيين وإعلاميين السيارات هى إنك تكون شايف العربية قدام عينك وتتفرج عليها، والحدث ده نفسه بيدي قيمة أكبر شوية كإحساس، لكن للجموع الغير مهتمة بالسيارات عندها إنها تتفرج على العربية على السوشيال ميديا أسهل من إنها تنزل المعارض وتكلف نفسها وتلف في المعارض».

من هو «انفلونسر الغلابة»؟

كان يشغل منصب رئيس تحرير لمجلة سيارات عالمية كان لها مكتب فى مصر، وبدأ بعد ثورة 2011 وتحديدا فى 2013 بفيديوهات على اليوتيوب يستعرض فيها السيارات المعروضة فى معرض أوتوماك فورميلا ايجيبت، ومن بعدها برنامج سيارات على اليوتيوب ولكنه توقف لأسباب ما.

بدأ يجذب انتباه المهتمين وغير المهتمين بقطاع السيارات بفيديوهات تجارب السيارات على اليوتيوب والفيسبوك، وأصبح أيقونة فى عالم صحافة السيارات المصرية والعربية.

وفى منتصف 2020 بدأ فى تصوير أول برنامج تليفزيوني له على شاشة «القاهرة والناس» ويعرض حاليا الموسم الأول منه.