«الكهرباء» تنهي استعدادتها لتأمين التغذية بصالات مونديال العالم لليد

تقوم شركات توزيع الكهرباء بتأمين التغذية الكهربائية لجميع الصالات الرياضية الأربعة باستاد القاهرة الدولي، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع صالات حسن مصطفى الدولى لكرة اليد والألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب، والتي تستضيف فعاليات بطوله كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 دولة،وذلك خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، في أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال هذه الفترة.

تأمين كل الاحتفالات والفعاليات خلال البطولة

واستعدت «الكهرباء» لتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاحتفالات والفعاليات التي تُجرى خلال البطولة، لإثبات أن مصر دائمًا قادرة على مواجهة كافة التحديات وتقديم صورة مشرفة أمام ضيوفها الكرام من كافة أنحاء العالم المشاركين في بطوله كأس العالم لكرة اليد.

تأمين التغذية لمجمع صالات أكتوبر

وأنهت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المحاسب محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عملية تأمين التغذية الكهربائية لمجمع صالات حسن مصطفى الدولي لكرة اليد والألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لبطوله كأس العالم.

التنسيق مع وزارة الشباب

وتابعت الدكتورة إلهام درويش رئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة، التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كافة الاستعدادات التي قامت بها جميع القطاعات المعنية بعملية تأمين التغذية الكهربائية لمجمع صالات حسن مصطفى الدولى لكرة اليد بمدينة 6 أكتوبر، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وإدارة الأشغال العسكرية.

التغذية من خلال مصدرين

وتفقدت «درويش» خطة التأمين وجميع مصادر التغذية الكهربائيه الأساسية والاحتياطية الخاصة بمجمع الصالات بمدينة 6 أكتوبر، وتنفيذ تجربة عملية استمرت أكثر من 6 ساعات لعملية التشغيل الكامله للصالة، والتي تُغذى من خلال مصدرين أساسيين ومصدر احتياطي لأحمال 5.2 «ميجا ف. أ».

وأكدت «درويش» ضرورة تضافر كل الجهود من جميع الجهات المعنية بالشركة على أكمل وجه، للظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف مصر والعالم.

وتابع خطة التأمين أثناء الجولة المهندس حسن عبد الهادي، رئيس قطاع شبكات أكتوبر، والمهندس أشرف أمين رئيس قطاع تحكمات الهرم، والمهندس بهجت عبدالحليم رئيس قطاع شبكات الهرم، والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات، ومهندسو وفنيو تحكم وشبكات أكتوبر وإدارة الطوارئ والوقاية القائمين على عملية التأمين أثناء فترة البطولة.

وأكد الجميع الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تقوم بها الإدارات المختلفة لتأمين التغذية الكهربائية لهذا الحدث الرياضي الكبير الذى يقام على أرض مصر.