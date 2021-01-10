المرور تعلن فتح جميع الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، عن فتح جميع الطرق المغلقة في مختلف أنحاء البلاد بسبب كثافة الشبورة التي أعاقت الرؤية وحركة السيارات.

المرور يعيد فتح الطرق المغلقة

وفتحت الإدارة العامة للمرور طرق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وفتح طريق السويس، وطريق الإسماعلية اتجاه بورسعيد، كما قامت الإدارة بفتح طريق الفيوم، وطريق العلمين الصحراوي، وتم فتح طريق وطريق أسيوط الغربي أمام حركة المرور، كما قامت الإدارة بفتح طريق الكريمات ومحور 26 يوليو في الاتجاهين.

وفتحت الإدارة طريق بلبيس الصحراوي أمام حركة السيارات، وتم فتح طريق أسيوط الغربي من كمين دلجا حتى كمين العدوة نطاق محافظة المنيا شمال الصعيد.

إرشادات القيادة الآمنة في الشبورة

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أهابت قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، من خلال اتباع دليل القيادة الأمنة في الشبورة، وهي عبارة عن تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف الماء داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، واستعمال مساحات الزجاج واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

مضاعفة مساحة الأمان

كما شملت الإرشادات عدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار، وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر و الشبورة غالبا ماتكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع فى المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجئ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.