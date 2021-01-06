«الأطباء» تعلن موافقة التأمينات على صرف 6000 جنيه معاشا لشهداء كورونا

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، التقوا مع كل من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء المتوفين بكورونا.

وأكدت نقابة الأطباء أنه بعد مشاورات ومفاوضات كثيرة تمت بين النقابة ووزارة الصحة وبعد صدور قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية 30 مايو 2020، وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل الذى يبلغ 80% من الحد التأمينى ولإزالة أي غموض يعرقل الصرف، تم إيضاح أن قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 يتفق هذا القرار مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية بالتالي لا حاجة لأي تعديل قانوني.

وقالت النقابة إنه بناء على ذلك فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار الذي يعتبر كورونا إصابة عمل، حسب تأكيد اللواء جمال عوض، سيصبح معاش شهداء عام 2020، 5600 جنيه، ومعاش شهداء عام 2021، 6000 جنيه.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الحد التأميني كان في 2020، 7100 جنيه، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، إلا أن الحد التأميني زاد في 2021 لـ8000 جنيه و80% منه تساوي 6000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لصرف معاش إصابة العمل

ودعت النقابة أسر الشهداء لتقديم الأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات والتي تضمن شهادة الوفاة، مسحة pcr، تقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة، على أن يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، كما يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين، المعاش العادي ومعاش الإصابة مجتمعين.

وطالبت النقابة أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وموافاة النقابة بأي مستجدات.