أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 يناير: تراجع 7 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب تراجعا سعريًا اليوم الاثنين 11 يناير 2021، بقيمة 7 جنيهات بداية التعاملات اليومية، ليسجل عيار 24 نحو 929 مقابل 936 جنيهًا، أمس الأحد، فيما بلغ عيار 21 سعر 813 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ697 جنيه، وبلغ الجنيه الذهب 6 آلاف و509 جنيهًا.

وتراجع الذهب 55 جنيهًا خلال 6 أيام ليباع عيار 24 بـ929 جنيهًا مقابل 984 جنيهًا.

وواصل الذهب تراجعة عالميًا، فقد 16 دولار للأوقية، وهو ما انعكس سلبا على كل المعادن للهبوط، إذ سجلت الأوقية 1831 دولارًا.

وشهدت أسعار الذهب بداية العام الجديد ارتفاعات متوالية، أعقبها تراجعات متوالية خلال الأيام الـ6 الماضية.

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ أسباب التراجع اليوم جاء بسبب تراجع في سعر الأوقية بقيمة 16 دولار، وهو ما انعكس على السوق المحلي، فالذهب من السلع التي تستجيب سريعًا للتغيرات العالمية ليفقد 7 جنيهات للجرام محليا.

وأكد أن الأسباب الحقيقة وراء تراحع الذهب بجانب تراجع سعر الأوقية، هي ارتفاع الدولار، وزيادة المعروض في الذهب، بسبب طرح أطنان منه في السوق العالمي.

ونوه إلى أن تراجعات سعر الذهب عالميًا لم يشجع على شراء المشغولات الذهبية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد اتجاه الدولار إلى الانخفاض خلال الـ6 أشهر المقبلة وهو ما ينعكس على أسعار الذهب بالارتفاع.