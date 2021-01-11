تقرير: مصر صدرت غذاء للسودان بـ57 مليون دولار في 9 أشهر

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر صدرت منتجات غذائية بقيمة 57 مليون دولار في 9 أشهر من عام 2020، بنسبة نمو 43%.

وقال تقرير للمجلس، إن مصر احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تصديرا إلي السودان، بكل القطاعات، بعد الصين والهند والإمارات، بإجمالي قيمة صادرات 468 مليون دولار في 2019، حيث تمثل صادرات مصر السلعية 6.1% من واردات السودان.

وأكد التقرير أن الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تصديرا بقيمة 2.3 مليار دولار وبنسبة 30%، يليها الهند بقيمة مليار دولار وبنسبة 14%، في المركز الثالث الامارات بقيمة 845 مليون دولار وتمثل 11%.

وأوضح أن صادرات الغذاء إلي السودان شهدت زيادة كبيرة في 2019، بنسبة 494% نتيجة لرفع الحظر الذي كان مفروضا على السلع الغذائية خلال السنوات التي سبقت ذلك العام.

وبلغت الصادرات الغذائية المصرية إلى السودان في عام 2016 حوالي 206 مليون دولار، وذلك قبل قيام الجانب السوداني بحظر استيراد المنتجات الغذائية المصرية في الأعوام التالية والتي بلغت في 2017 حوالي 48 مليون دولار وفى عام 2018 بلغت 7 مليون دولار فقط وهي أقل قيمة صادرات مصرية إلى السودان.

ونوه التقرير إلى أن قيمة واردات السودان من السلع الغذائية التي لها بديل في هيكل الصادرات الغذائية المصرية بلغت حوالي 824 مليون دولار تمثل حوالي 11% من إجمالي واردات السودان من كافة السلع والخدمات، منها سكر بقيمة 500 مليون دولار، وألبان بقيمة 70 مليون دولار، وخمائر بقيمة 42 مليون دولار، وزيت عباد شمس بقيمة 42 مليون دولار، ومحضرات من الطماطم بقيمة 33 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 22 مليون دولار.

وبحسب التقرير، صدرت مصر إلى السودان سكر بقيمة 15 مليون دولار، و خمائر بقيمة 8 مليون دولار، وبسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5.5 مليون دولار، ومركزات لصناعة الكولا بقيمة 5 مليون دولار، وألبان بقيمة 4 مليون دولار، وشيكولاته بقيمة 3.8 مليون دولار، ودقيق قمح بقيمة 3.8 مليون دولار، وتبغ مصنع بقيمة 2.2 مليون دولار، وحلوى جافة بقيمة 2 مليون دولار.