سعر الدولار اليوم الاثنين 11-1-2021 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وذلك في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 11 يناير الحالي، وفي ضوء الخدمات التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها وقرائها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، نرصد سعر صرف العملة الأمريكية في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 21.08 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.06 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.08 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر اليورو، فسجّل في بداية التعاملات، نحو 19 جنيها للشراء، و19.21 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.99 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي فسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في المصرف المتحد نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم، في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.