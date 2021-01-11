هاني الناظر: التشكيك في فاعلية لقاحات كورونا «خرافات»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، إنه هناك البعض من غير المختصين يشككون في فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنواعها وعن خطورتها وأنها مؤامرة كونية من الماسونية العالمية تهدف للسيطرة علي عقول البشر للتحكم فيهم والقضاء علي الجنس البشري، مشددا على أن مثل تلك الأحاديث مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة، وغير علمية بالمرة.

البعض من غير الأطباء والباحثين العلميين هذه الايام يشككون في فاعلية اللقاحات المضادة

وكتب الناظر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «يخرج البعض من غير الأطباء والباحثين العلميين هذه الايام ليشككون في فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنواعها وعن خطورتها وأنها مؤامرة كونية من الماسونية العالمية تهدف للسيطرة علي عقول البشر للتحكم فيهم والقضاء علي الجنس البشري وغيرها من الخرافات العلمية التي لا أساس لها وهنا يجب أن نتذكر أنه لولا اكتشاف لقاحات الجدري والدرن والسعال الديكي والحصبة والغدة النكافية وشلل الاطفال لكان عدد سكان العالم الآن نصف العدد الحالي فلقد انقذت هذه اللقاحات ملايين البشر من الموت .. اطمانوا ولا تصدقوا تلك الاشاعات والعالم كله بدأ الان في تطعيم شعوبه حفاظا عليهم من الخطر».

وصول كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا من الصين

وكانت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن وصول كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا من الصين عن طريق دولة الإمارات الشقيقة، واستقبلته الوزارة، وتم الاحتفاظ به بمعرفة متخصصين من وزارة الصحة، ووضع خطة شاملة لبدء توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية، والتى ستبدأ بالعاملين فى مستشفيات العزل، يليها المواطنين طبقا للأولويات التى تحددها الوزارة، وذلك تمهيدًا لوصول اللقاح إلى جميع الشرائح المستهدفه من الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.