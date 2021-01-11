سيدة بالسويس تساعد كلاب الشوارع «الحوامل»: أقدم لها الطعام وألعب معها (صور)

تنزل من منزلها باستمرار من أجل مساعدة أنثى الكلاب الضالة الحوامل في الشوارع بمحافظة السويس، من خلال تقديم الطعام لها، حرصًا منها على سلامتها خلال فترة الحمل.

نجلاء الحلو هي ربة منزل مقيمة في محافظة السويس، وتحب رعاية الحيوانات الأليفة ومساعدتها، وتؤكد دومًا أن ما تقوم به من المفترض أنه شيء طبيعي، لأنه يجب علي الإنسان أن يكون في قلبه رحمة تجاه الحيوانات.

وقالت «الحلو»، إنهامهتمة بمساعدة الحيوانات الأليفة، خاصة أنثى الكلاب الحوامل التي تحتاج المساعدة، وفي حاجة لتقديم الغذاء لها خلال فترة الحمل، لافتة إلى أن الكلاب ذكية وتفهم جيدًا من يساعدها ويقدم لها المساعدة.

وأشارت إلى أن من بين الكلاب التي تقوم بمساعدتها، كلبة أنجبت كلابًا صغيرة في كورنيش السويس، حيث تذهب لهم وتقدم لها هي وكلابها الطعام من أجل تغذيتها في هذه الفترة، «هي تعرفني جيدًا وتقوم باللعب معي عندما تراني».

وأكدت «الحلو»، أنها تذهب لتقديم الطعام بعد إعداده في منزلها للكلاب ثلاث مرات يوميًا، وفي أوقات كثيرة، إذ تسير بسير بسيارتها وتتوقف لمساعدة أنثى الكلاب خاصة الحوامل من أجل تقديم المساعدة لها.

وقالت ربة المنزل، «نعم أعلم انه يوجد الكثير ممن يكرهون الكلاب، ولكن يجب علينا الرحمة بهذه المخلوقات، ويجب أن يسود مساعدة الحيوانات بمختلف أنواعها».

من جانب آخر، انتقد مواطنون بالسويس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الكلاب الضالة داخل شوارع المحافظة، والتي تعرض المواطنين للخطر.

وكانت إدارة الطب البيطري بالمحافظة، قامت خلال الفترة الماضية بشن حملات للقضاء علي الكلاب الضالة داخل شوارع احياء المحافظة، تنفيذًا لتعليمات محافظ السويس، بالمشاركة مع الأحياء.