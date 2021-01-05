سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 يناير: مستقر

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، استقرارا لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

وبيع الدولار بأعلى سعر له بـ 15.69 جنيه للشراء في 3 بنوك «البنك المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المشرق»، وسجل بنك واحد أقل سعر للشراء بـ 15.64 جنيه وهو بنك أبوظبي الأول.

فيما سجلت بنوك «كريدي جريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، عودة، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان»، سعر 15.68 جنيها للشراء.

كما سجل الدولار سعر 15.67جنيها للشراء فى بنوك «مصر، الأهلى المصري، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية وفيصل الإسلامي».

وكسب الجنيه المصري العام الماضي 30 قرش مقابل الدولار بالرغم من جائحة فيروس كورونا والتدعيات السلبية لها عالميا.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع سعر بداية عام 2020 وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لـ 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي من عام 2020.

وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنه لا يزال الجنيه المصري أفضل عملات حتى مع بدايات العام الجديد رغم ارتفاعات الدولار مع بدايات عام 2021 وبدعم من قوة احتياطي النقد الأجنبي.