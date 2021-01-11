مصرع 4 في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارتين، بطريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الشرقي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع وفيات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين قبلي «الكرتة» بحوالى 15 كيلو مترًا.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، هم ياسمين كمال رضوان، 28 سنة، ونجاح عبدالله بكير، 59 سنة، ورمضان عليوة عبد العال، 64 سنة، ونجله «محمود»، 35 سنة، وجميعهم من نجع حمادي.

ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة، وجاري رفع السيارات بمعرفة مجلس مدينة الفتح لإخلاء الطريق، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.