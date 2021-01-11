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العدل تمنح مسؤولين اثنين بهئية الرقابة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي

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الوطن
09:58 ص | الإثنين 11 يناير 2021
وزارة العدل

وزارة العدل

أصدَرت وزارة العدل القرار رقم 8406  لسنة 2020 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية صفة مأمورى الضبط القضائي. 

ونص القرار على أنَّ يخول كل من الدكتورة نانسي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، والدكتور محمد عبده السايس، مدير الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات الصحية، بصفاتهما الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلـك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية.

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