إصابة 8 في حادثي سير بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، كما أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية علي الطريق الزراعي بدائرة مركز دارالسلام، ونُقل المصابون لمستشفى المراغة المركزي، ومستشفي سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتين ملاكي علي الطريق الزراعي، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مصطفى عبدالرحمن جاب الله، 30 سنة، يقيم ببني هلال مركز المراغة، باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وعدنان علي مرسي، 42 سنة، سائق، ويقيم في جرجا، بجروح متفرقة واشتباه كسر بالضلوع، وحسن عبدالفتاح حسن، 32 سنة، ويقيم في البلينا، بجرح قطعي بالراس، وعبدالناصر عبدالفتاح حسن 28 سنة، ويقيم البلينا، بجرح قطعي بالحاجب، وفاطمة محمود يوسف، 27 سنة، وتقيم جرجا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون لمستشفى المراغة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.

وأُبلغ مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية أولاد يحيي قبلي، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «يوحنا.ل.ف»، 37 سنة، فني صيانة، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة حسام عبد المحسن، 18 سنة، عامل، ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، «حسام.ا.ف»، 32 سنة، موظف، و«أحمد.ا.ا"، 25 سنة، عامل، واللذان كانا يستقلان الدراجة البخارية، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابان لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.