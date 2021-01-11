يوسف زيدان ردا على إشادات سفيرة إسرائيل: من الحب ما قتل

أثنت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، على كاتبين مصريين، خلال حوار لها مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» والتي استطلعت فيها رأيها عن أفضل الكُتاب المصرين، والترشيحات التي تقدمها للقراء الإسرائلين لأفضل الكتب المصرية.

وقالت «أورون»: «أولا وقبل كل شيء، أي الكاتب الحائز على جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ إنه مشهور في إسرائيل»، متابعة: «أوصي أيضًا بالكاتب المعاصر يوسف زيدان، الذي تمت ترجمة كتابه (عزازيل) إلى العبرية حيث يتناول قصة راهب قبطي في القرن الخامس أنه كتاب رائع، بالمناسبة».

يوسف زيدان للسفيرة الإسرائلية: من الحب ما قتل

من جهته، علق الكاتب يوسف زيدان علي إشادة السفيرة الإسرئلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «طيب، ربنا يستر، فمن الحب ما قتل».

تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكتاب «عزارئيل» للكتاب يوسف زيدان، والذي ذكر البعض أنَّه حقق نجاح كبيرًا داخل مصر وخارجها.

وقال حساب يدعى لسيدة تدعى فاتن واهد: «الحرف الصادق يجتاز القلوب دون استئذان، ولا تخشى الحب مولانا فهو في زماننا هذا لا يقتل، لكن الكره يفعل، دمت محباً ومحبوباً».

كما علق حساب يحمل لسم شتا أيوب قائلًا: «قالت العرب: عدو عاقل خير من صديق جاهل، مولانا، أنت لست بملك لنفسك ولست بملك لأحد، وبما أنك قد بت كاتباً عالمياً يشار له بالبنان ويقرأ لك الصديق والعدو والقاصي والداني، فليس بمستغرب قولها، كائناً من تكون وزيرة كانت أم إنسان عادي».

فيما علق حساب يدعى عبير عثمان: «بشع، شيء الخلط بين الثقافة والفن والسياسة، المفروض إننا نفرح مش نقلق، الثقافة والفن تجمع الشعوب، والسياسة تفرقهم»، ورد باسم حازم إبراهيم: «حتى من يختلفون معنا يحبونك»، فيما أوضح حساب يدعى إبراهيم عادل «كتابات حضراتكم تشرف أي لغه تترجم إليها لما فيها من عمق وإثراء وخيال ولغه بليغة».