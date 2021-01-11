مصادر: التنقية والحذف والتحديث سبب تأخر صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية مسؤولة في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، عن أن الجهات المختصة بتنقية بيانات المستحقين لمنحة الـ500 جنيه لـ «العمالة غير المنتظمة» المتضررة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة، ما زالت مستمرة في أعمال تنقية وتحديث بيانات المستحقين لصرف الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية.

ظهور وفيات جديدة أحد أسباب تأخير صرف الدفعة الخامسة

وأضافت المصادر أن الفترة المنحصرة بين صرف الدفعة الرابعة، في 10 ديسمبر الماضي وحتى الآن، شهدت حالات وفيات كثيرة من المستحقين للمنحة، وبالتالي أصبح خروجهم من الاستفادة من المنحة ضروريا، بالإضافة إلى ثبوت حصول البعض على معاشات وامتيازات ومنح أخرى من الدولة، ومن هنا خرجوا من دائرة الشروط التي وضعتها اللجنة لاستحقاق المنحة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الأعمال تستغرق بعض الوقت حتى تستطيع الدولة تسليم المنحة لمن يستحقها.

وتصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من الآثار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهذه الفئة.

ويستفيد من منحة الـ«500 جنيه» حوالي 2 مليون و300 ألف مستحق،يصرفون نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه، تصرف على ثلاث دفعات خلال شهري يناير وفبراير .

واستلم المستفيدون الجدد للدفعة الرابعة من المنحة كروت «ATM» من منافذ صرف المنحة بفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعي، ومكاتب البريد بالمحافظات ، والتي يستطيعون بها صرف الدفعة الخامسة، والمتوقع الاعلان عنها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من فرز البيانات وتحديثها.

وتضمن آليات صرف المنحة، عدة خطوا ت، تبدأ من تسلم المستفيد رسالة قصيرة «sms» تصله على هاتفه المحمول الذي سجله في قاعدة البيانات على موقع وزارة القوى العاملة، والتي تم خلالها تحديد موعد ومكان صرف المنحة ، قبل هذا الموعد بـ24 ساعة.