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أمير كرارة لـ«الوطن»: الحمد لله تعافيت من كورونا

النجم ينصح جمهوره: «البسوا الكمامات واستعملوا مطهرات دايما»

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خالد فرج
10:34 ص | الإثنين 11 يناير 2021
أمير كرارة

أمير كرارة

أكّد النجم أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل «سلبية».

وقال «كرارة» لـ«الوطن»، إنَّه يحمد الله على تعافيه من هذه الأزمة، متمنيًا الشفاء لكل مصابي هذا الفيروس.

وطالب «كرارة» محبيه باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية واستعمال المطهرات لتجنب الإصابة بالوباء العالمي.

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