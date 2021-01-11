أمير كرارة لـ«الوطن»: الحمد لله تعافيت من كورونا

أكّد النجم أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل «سلبية».

وقال «كرارة» لـ«الوطن»، إنَّه يحمد الله على تعافيه من هذه الأزمة، متمنيًا الشفاء لكل مصابي هذا الفيروس.

وطالب «كرارة» محبيه باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية واستعمال المطهرات لتجنب الإصابة بالوباء العالمي.