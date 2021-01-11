جدول الجلسة الإجرائية للبرلمان غدا: تترأسها فريدة الشوباشي

يعقد مجلس النواب، جلسته الإجرائية في الفصل التشريعي الجديد، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونها كلا من النائبين أبانوب عزت وفاطمة سليم كأصغر الأعضاء سنا .

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب لأعضاء المجلس جدول الجلسة الافتتاحية عبر التابلت الإلكتروني.

واشتمل جدول الجلسة البرلمانية، غدًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

دعوة الناخبين

كما تضمن الجدول قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسملت قرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرار رقم 79 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الاولى من المرحل الأولى، وقرار رقم 86 لسنة 2002 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وقرار رقم 89 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن المرحلة الأولى.

جولة الإعادة

وقرار رقم 90 لسنة 2020 بإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كما تضمن جدول الجلسة البرلمانية، غدًا الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين أعضاء مجلس النواب وعددهم 28 عضوًا وكذلك اداء اليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس وإجراء انتخابات وكيلي المجلس.

كما أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الأربعاء، والتي ستشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

يُشار إلى أنَّ الأمانة العامة لمجلس النواب، كانت قد أعلنت عن إذاعة الجلسة البرلمانية غدا عبر الهواء مباشرة على التلفزيون المصري.

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