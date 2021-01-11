محلل أمريكي: الأرباح الاقتصادية في عهد ترامب غير مسبوقة بتاريخ أمريكا

قال توم حرب، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس ترامب سوف يواجه قضايا وتهم ستتوجه إليه، لا مفر منها، ولديه الكثير من المستشارين ويستمع إليهم جيدا، عكس ما يتردد إنه لا يستمع إلا لنفسه فقط.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الأشخاص الذين تخلص منهم في إدارته على سبيل المثال جون بويتين، مستشار الأمن القومي وكان من الصقور في الولايات المتحدة في الحزب الجمهوري، هم دائما يفضلون المعارك العسكرية ولم تتحلى بالنقاش والتفاوض، وترامب دائما يفضل الدبلوماسية ولا يفضل الخيار العسكري كما كان موقفه من إيران.

ترامب رجل اقتصاد ناجح

وأكد حرب أن قرارت ترامب دائما تصب في صالح الولايات المتحدة، وحتى قراراته في منطقة الشرق الأوسط، وكان منها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وسط رفض أغلب مستشاريه باعتبارها خطة ستشعل الشرق الأوسط، لكنه لم يلتفت إلى رأيهم، واتخذ القرار، ولم يحدث أي شيء، وحدث تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية مع إسرائيل.

وتابع حرب أن الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب كان في أفضل حالته، وعندما استلم الرئاسة في 2017 كانت البورصة الأمريكية 18 ألف نقطة، والآن 38 ألف نقطة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح الاقتصادي الأمريكي في عهد ترامب لم نري لها مثيل منذ 60 عاما، بفضل قراراته التي اتخذها بشأن الضرائب.

ترامب لا يريد حرب بل سلام

وأشار حرب، إلى أن القرارات التي اتخذها ترامب خلال فترة فيروس كورونا، كانت صائبة وظهر نتائجها خلال الفترة الماضية، فيما ينتظر من الرئيس المنتخب جو بايدن، تغيير قوانين الضرائب وذلك سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي ويشكل حالة من الركود الاقتصادي.

الصين تريد السيطرة علي العالم

وأوضح حرب، أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد معركة عسكرية في بحر الصين، لكنه يحاول الهدوء في تلك المنطقة لأن الصين تحاول السيطرة بقوة على العالم سواء الشرق الأوسط أو أفريقيا.

ونوه إلى أن الصين سيطرت بالفعل علي هونج كونج وسوف تحاول في عهد بايدن السيطرة علي تايوان، وهذا بدون شك ستكون مشكلة ونتمنى من إدارة بايدن أن تقف في وجهها.

وأكد حرب أن ترامب رجل اقتصادي ولا يفضل الحروب، ويفضل التفاوض بين شعوب العالم ككل.