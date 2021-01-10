خبير بالشؤون الأمريكية: الديمقراطيون يسعون لمنع معاشات التقاعد عن ترامب

قال السفير مسعود معلوف، الخبير بالشؤون الأمريكية، إن الديمقراطيين، يستعدون الآن لتقديم وثيقة يدعون من خلالها إلى مسألة الرئيس دونالد ترامب على ما حدث يوم 6 يناير، ويستهدفون من خلالها أن يتم عزل ترامب، ولكن ليس هناك تأكيدات بأن هذه الوثيقة ستصل إلى تلك النتيجة، فهنالك 10 أيام فقط تفصل عن انتهاء ولاية ترامب، موضحا أن الغاية من ذلك ليس عزله بمعنى إنهاء ولايته قبل موعددها المحدد، لأن ذلك شبه مستحيل حاليا، ولكن الغاية تكمن في وصمه بما حدث في ذلك اليوم، حتى لا يستطيع أن يترشح للرئاسة مستقبلا، بعد أربع سنوات، ومنع معاشات التقاعد عنه بالإضافة إلى باقي حقوقه.

اتخاذ قرار العزل سيمنع عنه في المستقبل معاشات التقاعد

وأضاف «معلوف» خلال لقائه عبر skype، اليوم الأحد، مع قناة «extra news»، في حال نفذ هذا العزل وهذا أمر مستصعب على مجلس الشيوخ، ولكن في حال نفذ فهذا سيقطع عنه في المستقبل، بعد انتهاء ولايته معاشات التقاعد والحماية الأمنية، وكل الامتيازات التي يتمتع بها الرؤساء السابقون.

وتابع الخبير بالشؤون الأمريكية، ستكون هذه المرة الثانية التي يحاول فيها الديمقراطيون عزل الرئيس ترامب، ولكن الأمر ليس أكيد أن يصلوا إلى تلك النتيجة، وربما حتى بعد ان تنتهي ولايته، ستستمر هذه القضية والدعاوي للوصول إلى تلك الأهداف، ولكن حتى الآن لا يبدوا أن مجلس الشيوخ سيوافق على ذلك، لأنه ليس لديهم في الوقت الحاضر أكثرية الثلثين التي ممكن أن تؤدي إلى نتيجة الديمقراطيون المرجوة.

يحتاج مجلس الشيوخ لنسبة الثلثين في التصويت للوصول لتلك النتيجة

وأشار إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة، ينبغي أن يكون بمجلس الشيوخ أكثر من الثلثين، الذين يريدون ذلك، لكن حاليا هذه النسبة غير موجودة، إلا في حال قام ترامب بتصاريح أو تصرفات أو مواقف مناوئة أكثر واكثر للوضع القائم بأمريكا الآن، مما سيحث الجمهوريون أكثر على عدم الموافقة عليه والتصويت لعزله ومنعه من حقوقه.

وعن توقعاته بأن يقدم ترامب على أي تصرف من تصرفاته المعهودة خلال فترة العشرة ايام المتبقية من ولايته، صرح أنه حاليا حساباته على تويتر وفيس بوك مغلقين إلى الأبد، إلا إذا قررت إدارة تلك الموقع عكس ذلك، ولا يتبقى أمامه إلا وسيلة واحدة وهي التليفزيون وعبر شبكات تليفزيونية محددة هي ما زالت تساعده وتؤيده، وحتى هذه الشبكات لا تصل غلى جموع الشعب الأمريكي، ورغم ذللك لا يمكن أن نعرف أو نتوقع بأية تصريحات فد يدلي بها خلال الفترة الحالية، أو مواقف يتخذها.