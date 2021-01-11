جورجيسيان: هناك مخاوف من قيام مظاهرات أثناء تسليم ترامب السلطة

قال طوماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي، إن هناك تطورات كثيرة طالت الشارع السياسي الأمريكي، وهناك ارتباك وتخبط في اتخاذ القرارات من القيادة السياسية، كما وأن هناك قلق أساسي حول المدة الباقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجميع يخشى اتخاذ ترامب أيا من القرارات الغريبة وغير المألوفة خلال الأيام الأخيرة من فترة حكمه.

مخاوف من قيام مظاهرات أثناء تسليم السلطة

وأضاف «جورجسيان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك مخاوف من قيام مظاهرات أثناء تسليم السلطة من ترامب إلى الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، وهو ما دفع الكثير من قوات الأمن للتمركز بجوار الكونجرس الأمريكي لحين وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.

حجب من كافة وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح أن هناك حجب من قبل كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كان البوق الكبير الخاص به والذي كان يقوم من خلاله بالتحريض على المظاهرات وأعمال العنف.

الظروف حاليا باتت أفضل مما كانت عليه

وأكد أن هناك ملف يتم إعداده لتفعيله أمام مجلسي النواب والشيوخ ضد ترامب، والظروف حاليا باتت أفضل مما كانت عليه منذ أيام في أمريكا، والمدة الباقية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب، وهناك أفكار بتوجيه اتهام ومحاسبه ترامب في الدورة الجديدة، والهدف الأساسي سياسيا هو أن ترامب أخطا في حق الشعب الأمريكي لتحريضه على العنف، ويجب إنهاء ملفه السياسي بشكل واضح وصريح.