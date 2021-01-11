28 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان العشوائيات بالقاهرة

تواصل محافظة القاهرة، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، العمل على تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، خاصةً المناطق الخطرة، ونقل السكان إلى مساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه يجري التعامل مع أكثر من 60 منطقة عشوائية، تختلف درجة خطورتها داخل العاصمة، من بينها 31 منطقة سكن غير ملائم، تمثل درجة "خطورة ثانية"، يجري تنفيذ خطة تطوير وتفاوض مع السكان لتقديم تعويضات أو وحدات سكنية بديلة لهم، واستخدام الأرض فى أنشطة خدمية، فضلاً عن وجود 15 منطقة مهددة للحياة "خطورة أولى"، تستوجب إزالة فورية وإعادة تسكين، بالإضافة إلى 10 مناطق مهددة للصحة "خطورة ثالثة".

وأوضح المصدر أنه يتم تحديد مصدر التهديد للصحة وإزالة أوتحجيم الأثر، فضلاً عن 4 مناطق "خطورة رابعة"، تستوجب تقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات، مؤكداً أنه تم بناء 28 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين جميع مناطق الخطورة الأولى "مهددة للحياة"، لاستيعاب سكان تلك المناطق العشوائية فى مشروعات إسكان، مثل "الأسمرات، والمحروسة، وأهالينا" وغيرها من المشروعات السكنية.

وأشار المصدر إلى وجود تدخلات سريعة لتحسين الخدمات فى عدة مناطق، مثل "منشأة ناصر، وعزبة خير الله، وعزبة الهجانة"، فضلاُ عن وجود تدريب مهني وحرفي لسكان المناطق العشوائية، لافتاً إلى ان مشروع "الأسمرات 3" يشمل 7298 وحدة سكنية، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه، ويستوعب سكان 8 مناطق خطرة تم تسكينها حتى الآن، فضلاً عن 13 منطقة من الخطورة الأولى، يستوعبها المشروع.

أما مشروع "المحروسة 1" يضم المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية، بينما مشروع "المحروسة 2" فيشمل المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية.

وفيما يتعلق بمشروع "أهالينا"، يوجد 1096 وحدة سكنية فى 25 عمارة، وتضم كل عمارة 10 أدوار متكررة، بالإضافة إلى الأرضي والميزانين، ومجهزة بمصعدين في كل عمارة، منها 22 وحدة لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن 184 وحدة تجارية وعيادة ومدرسة ومخبز ومسجد وملعب مفتوح، ويقعل المشروع على مساحة 11.5 فدان.

وأشار المصرد إلى أن مشروع أرض "مصنع 18 الحربي" بمدينة السلام، يضم 230 عمارة، يجري إنشاؤها على طريق بلبيس الصحراوي، تشمل 6800 وحدة سكنية، أما مشروع "أرض الخيالة" فيشمل 2520 وحدة، في 42 عمارة، بتكلفة 850 مليون جنيه، ويضم مشروع "معاً" بحي السلام أول، 3312 وحدة، ويمتد على مساحة 60 فداناً.