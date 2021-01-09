«تطوير العشوائيات»: مصر خالية من المناطق غير الآمنة في يونيو المقبل

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة تفقدية في 3 مشروعات كبرى لتطوير العشوائيات، معتبرا أن مصر ستكون خالية من المناطق الآمنة في حدود شهر يونيو المقبل.

وأضاف، أن المشروعات التي زارها رئيس الوزراء اليوم، هي «مدينة السلام» بعدد 4800 وحدة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومشروع «معًا» بعدد 4800 وحدة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويقترب للتسليم، والعبور الجديدة بعدد 2800 وحدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وبُدأ فيه منذ شهرين فقط، نتيجة للمحاور المرورية الجديدة والتطوير العمراني، ونسبة الإنجاز فيه تصل لـ20%.

مصر في 2030 ستظهر برؤية مختلفة تماما

وأضاف «صديق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن طموح تطوير العشوائيات ارتفع ليصل إلى التطوير العمراني، والمتمثلة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجميل القاهرة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدا أن العمل مستمر، «مش هنقول التطوير الحضري لحد 2020، إحنا مكملين لسنين جاية كمان عشان نحسن الصورة، وفي 2030 مصر ستظهر برؤية تانية تماما».

تطوير العشوائيات في المحافظات

وعن مشروعات تطوير العشوائيات الجاري تنفيذها في المحافظات، أكد أنه يجرى تنفيذ 1500 وحدة في حلايب و500 وحدة في شلاتين، إضافة لمشروعات في الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء وأسوان وسوهاج والإسكندرية والبحيرة، منوها أن كل المحافظات بها مشروعات، كما أنه سيُجرى افتتاح مشروع في المنيا قريبا جدا.

60 منطقة عشوائية بالقاهرة

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن تركيز المشروعات على القاهرة نظرا لأنها مدينة جاذبة للهجرة الداخلية، لذلك تكونت بها عشوائيات كثيرة بنسبة كبيرة، التي تصل لحوالي 60 منطقة، ولهذا حاذت على النصيب الأكبر لهذا السبب وليس لكونها فقط العاصمة.

موعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة

وعن موعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، قال: «مع مشروع معا ومشروع الخيالة بمصر القديمة، التي يجرى تشطيبها حاليا سيكون بذلك الانتهاء من المناطق غير الآمنة، مش هقدر أحدد تاريخ بالظبط، لأننا لحمنا في قضية أخرى، وهي تطوير عواصم المحافظات، ولكن بشكل مبدأي في يونيو المقبل، وفي الفترة المقبلة ستشهد العديد من الافتتاحات».