متحدث صندوق العشوائيات: تطوير 312 منطقة غير آمنة من أصل 357

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات، إن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة 357 منطقة، بواقع 240 ألف وحدة سكنية، وجرى تطوير 312 منطقة بواقع 190 ألف وحدة سكنية، سواء إنشاءات أو إزالة مصادر الخطورة، وهناك مناطق جارِ تنفيذها وعددها 45 مشروعا، مثل «معا»، وقريبا سيتم افتتاحه، بواقع 50 ألف وحدة سكنية.

4 درجات لتصنيف المناطق الخطرة

وأضاف المهندس إيهاب حنفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أحداث اليوم»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أن المناطق غير الآمنة صنفت 4 درجات خطورة، وهي المعرضة لانهيارات جبلية أو عبارة عن عشش أو مبنية من مخلفات البناء وأسقف خشبية، ويجرى تطويرها إما في نفس المكان، أو في أقرب مكان لمنطقة التطوير، وهذه هي الدروس المستفادة، بحيث لا يمكن نقل سكان في مناطق بعيدة منعدمة الخدمات، ثم يعودوا لإقامة عشوائيات مرة أخرى.

كل المشروعات متكاملة الخدمات

وأشار إلى أن كل المشروعات الجاري تنفيذها وتطويرها متكاملة الخدمات، مثل الأسمرات، حيث تحتوي على المدارس وفرص العمل ومراكز الشباب والخدمات الدينية والتجاري، وعلى غراره مشروع «معا»، والأخير يتميز بوجود مسرح و4 قاعات للسينما، مساهمة من الفنان محمد صبحي.

وأوضح أن المناطق غير المخططة لا يتم إزالة المباني بها، نظرا لأنها مبانٍ أنشأت في غيبة من القانون، لذلك تواجه مشكلات في المرافق بالكامل وضيق الشوارع، لافتا إلى أن الخطة العاجلة لتطوير هذه المناطق تتضمن توصيل شبكات المياه والصرف، والإطفاء والإنارة ورصف الشوارع.

كل منطقة لها مخطط تطوير

ونوه متحدث صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن كل المناطق الخطرة التي جرى نقل المواطنين منها، لها مخطط إعادة تطوير، وهناك لجنة مع محافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمراني، لوضع رؤية لاستغلال هذه المناطق، كل حسب درجة خطورته، إذ توجد مناطق لا يمكن إقامة إنشاءات بها نهائيا، فتكون مسطحات، وليس بالضرورة تحويلها لمسطحات خضراء.