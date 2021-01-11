محافظ القليوبية يحيل مستشاره الهندسي للتحقيق بعد أزمة اللفظ الخارج

أصدرت محافظ القليوبية، بيانًا رسميًا، للتعليق على ما صدر من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية بالمحافظة، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، وتضمن إهانة لمواطني القليوبية خاصة العاصمة بنها ووصفهم بـ«البهائم».

وأعلنت المحافظة أن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، قرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لافتة إلى أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطنى القليوبية.

وشدد البيان على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام، باعتبار أن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وكذلك الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على «فيس بوك» التابعة لمكتب المحافظ.

وفي سياق متصل، أطلق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية حملة إلكترونية للرد علي التنمر والسب والقذف الذي وجهه المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، ومدير مركز الشبكات والمعلومات الأرضية، بعد منشوره المثير للجدل، والذي وصف فيه المعارضين لمشروع تطوير مدينة بنها بـ«البهائم»، وذلك بعد اعتراضات المواطنين على المشروع الذي تضمن قطع الأشجار العتيقة بمنطقة الكورنيش، بحجة خطورتها علي المواطنين وعدم صلاحيتها.

وطالبت الحملة المعنونة بـ«البنهاوية رجالة مش بهايم»، محافظ القليوبية بانتهاء التحقيق الذي تقرر فتحه فيما ورد على لسان المستشار الهندسي بإقالته ووقفه عن العمل وليس فقط توجيه اللوم.

وقال سامح الجلاد علي جروب «كوكب بنها العسل»، إن الأمر يستوجب التدخل ضد المسؤول الذي أهان الجميع، لأنه لايصح أن تخرج مثل هذه التصريحات من مسؤول في حجم المستشار الهندسي للمحافظة.

فيما ذكر محمد عادل، أنه رغم أن هذه التصريحات على صفحة المسؤول الشخصية، لكنها غير مقبولة، وكان الأفضل له الرد بطريقة مهذبة، وأن يوضح الأمور في وضعها الحقيقي دون تطاول.

وأضافت نورا المراكبي، أن هذه التصريحات تحتاج تحقيقًا وإقالة، لأنه لايحق للمستشار الهندسي للمحافظة أن يقوم بهذا الفعل والتنمر على المواطنين لمجرد اعتراضهم على كلامه، أو مشروع يهم الصالح العام.

https://www.elwatannews.com/news/details/5215

وكانت «الوطن»، تداولت الواقعة التي قام فيها المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، ومدير مركز الشبكات الارضية بالمحافظة، بوصف معارضي مشروع تطوير بنها بـ«البهائم»، وكتب علي صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» منشورًا قال فيه «المشكلة هى إن وجود بهايم وسط الناس اللى بتخدمهم بيخليك قرفان ومستخسر فيهم مجهودك، لولا السواد الأعظم من الناس النضيفة اللي تستحق الخدمة».

وإستطرد «ده بيخلي جواك رغبتين، كل واحدة فيهم أقوى من التانية.. الأولى هي إنك تكبر دماغك وعن أم أبوهم ما اتخدم.. جزاءً وفاقاً.. والثانية هى إنك تسمو بنفسك فوق دونية أولئك البهايم وتكمل مشوارك فى خدمة الناس اللي تستحق الخدمة».

واختتم المنشور «أنا مش هخوض فى تفاصيل.. لكن أحياناً ببقا نفسى أطبق المثل اللي بيقول انصح صاحبك من الصبح للعصر، ولو ما اتنصحش لحد العصر ضله.. بس ضميري ومبادئي ما بيسمحوليش.. خدمة الناس شيىء مزعج فعلاً.. خصوصاً لما بعد حرقة الدم تلاقيهم بعد المشروع ما يكمل بيعترفوا إن اللى إتعمل لهم شيىء رائع».